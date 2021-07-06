الاستثمار العماني يطلق مبادرة تشمل أكثر من 4800 فرصة وظيفية وتدريبية

أطلق جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع وزارة العمل، الثلاثاء، مبادرة تتضمن أكثر من 4800 فرصة وظيفية وتدريبية في مجموعة من الشركات المملوكة له.

وتتضمن المبادرة التي تنفذ على ثلاث مراحل خلال العام الجاري فرصا وظيفية مباشرة، وفرصا تدريبية مقرونة بالتشغيل، وأخرى للتدريب على رأس العمل، إلى جانب فرص تدريبية تسهم في صقل مهارات المتدربين، وتكسبهم المهارات والخبرات التي تهيؤهم للانخراط في العمل.

وتستهدف المبادرة الخريجين من درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات، والمسرحين من العمل، وأصحاب دبلوم التعليم العام، وكذلك ما دون دبلوم التعليم العام.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من حرص الجهاز والشركات المملوكة له على مواصلة الالتزام بالمسؤولية نحو المجتمع عبر السعي إلى توفير فرص وظيفية وتدريبية، والإسهام في ملف تشغيل المواطنين الذي يعد ضمن الأولويات الوطنية المهمة المتسقة مع توجهات الرؤية المستقبلية "عمان 2040" ومستهدفاتها المختلفة، إيمانا منها بالكوادر الوطنية وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها في سوق العمل.

وترتكز المبادرة على عدة أولويات تتمثل أبرزها في دخل الأسرة والحالة الاجتماعية وموقع العمل حيث قامت بعض الشركات المملوكة للجهاز بالإعلان عن بعض الفرص الوظيفية والتدريبية وآلية التسجيل فيها مؤخرا، بينما سيقوم البعض الآخر بالإعلان عن ذلك لاحقا عبر منصاتها الخاصة، وفقا لخطة المبادرة المعدة بالتنسيق مع وزارة العمل.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية"