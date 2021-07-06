النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات والسعودية ترفع أسعار بيع نفطها الرسمية لآسيا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، اليوم الثلاثاء، ووصل الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 2014.

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وجاء ذلك بعد عدم توافق منتجي "أوبك+" حول خطط لزيادة الإمدادات في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

وقفز خام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 77.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2018.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 1.75 دولار أو 2.3% عند 76.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وكشفت وكالة "رويترز" نقلا عن وثيقة تسعير اطلعت عليها أن "السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا، وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو تموز".

وشهد مطلع شهر يوليو الحالي سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي، حيث انهارت، أمس الاثنين، المحادثات بين وزراء من "أوبك+"، التي تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، ومنتجين آخرين.

ولم يتم الاتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات بعد تأجيل المحادثات لليوم الثالث بعد خلافات الأسبوع الماضي.

وكانت الإمارات قد أكدت أنها ستمضي في زيادة الإنتاج، لكن الاتفاق فشل بعد أن رفضت الإمارات اقتراحا منفصلا لتمديد القيود حتى نهاية 2022.

المصدر: "رويترز"