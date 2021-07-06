الخطوط القطرية: المسافرون من الأردن سيحظون بخيارات سفر أكثر إلى ما يزيد على 140 وجهة عالميا

أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية" أن "المسافرين من الأردن سيحظون بخيارات سفر أكثر، إلى ما يزيد على 140 وجهة عالميا".

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وقالت الخطوط الجوية القطرية في "تويتر": مع زيادة عدد رحلاتنا من العاصمة الأردنية عمان إلى ثلاث رحلات يوميا، سيحظى مسافرونا من الأردن بخيارات سفر أكثر إلى ما يزيد عن 140 وجهة عالميا".

مع زيادة عدد رحلاتنا من العاصمة الأردنية عمّان إلى ثلاث رحلات يومياً، سيحظى مسافرونا من الأردن بخيارات سفر أكثر إلى ما يزيد عن 140 وجهة عالمياً.#الخطوط_الجوية_القطريةpic.twitter.com/GgEvInzezQ — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) July 5, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط القطرية تقدم سياسة الحجوزات المرنة، حيث يمكن للمسافرين تغيير تاريخ السفر أو استبدال التذكرة بقسيمة سفر لاستخدامها في موعد لاحق والعديد من الخيارات الأخرى.

ومنذ بداية جائحة كورونا، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، هذا ودعت القطرية جميع مسافريها إلى مواصلة الاطلاع على آخر التحديثات فيما يخص السفر والقيود المفروضة على دخول مختلف الوجهات عبر موقعها الإلكتروني.

المصدر: RT + "الشرق"