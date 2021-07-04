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السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة الجديدة

مال وأعمال

السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة الجديدة
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 74 لسنة 2021، الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022

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ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه: "قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 بٰـ"اثنين تريليون وأربعمائة وواحد وستين مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في البلاد بعددها الصادر اليوم الأحد.

المصدر: صدى البلد

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