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السعودية.. قواعد جديدة للمنشأة الوطنية لدعم الصناعة الخليجية

مال وأعمال

السعودية.. قواعد جديدة للمنشأة الوطنية لدعم الصناعة الخليجية
Reuters
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وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة والتي ستساهم في دعم الصناعة الوطنية الخليجية.

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وأكد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابه في "تويتر" أن "القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة".

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن نطاق تطبيق القرار يشمل قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.

المصدر: "سبق"

 

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