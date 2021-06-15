السعودية.. أكثر من 1000 مصنع تحقق الأمن الغذائي للمملكة باستثمارات تتجاوز 23 مليار دولار

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ قرابة 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار).

وهو ما يشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، وبينت الوزارة أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته ‎%‎11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة، وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني السعودي للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية في المملكة بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، ما يصل إلى 1121 مصنعا، مسجلة نموا قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020 ، بـ 114 ترخيصا، مقارنة بعام 2109، في حين شهد النشاط نموا بنسبة ‎%‎9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعا، تليها مصانع منتجات "المخابز" بـ 240 مصنعا، مبينا أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفاد التقرير بأن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع، بنسبة تصل إلى ‎%90، فيما انقسمت الـ10% المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتا النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة، بواقع ‎%88.

المصدر: واس