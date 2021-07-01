المالية الكويتية: صندوق احتياطي الأجيال يحقق نموا 33%
قال وزير مالية الكويت خليفة حمادة إن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة "كان الأفضل في تاريخه" وحقق نسبة نمو بلغت 33 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وقال الوزير في بيان نشره حساب وزارة المالية على "تويتر" إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.
وأضاف: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق".
تصريح صحفي: ملخص بيان الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021.#الحالة_المالية#وزارة_المالية#الكويتpic.twitter.com/L6rev9UUzx— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) July 1, 2021
المصدر: "رويترز"