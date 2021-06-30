 
مباشر
عاجل
بوتين: الكثير من الأمور تتوقف على بايدن ونأمل في تطبيع العلاقات مع واشنطن

للمرة الأولى.. ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليوني ريال

مال وأعمال

للمرة الأولى.. ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليوني ريال
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq5k

اخترقت الودائع في البنوك السعودية حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما".

إقرأ المزيد
وزير المالية السعودي يرخص لأول بنكين رقميين في المملكة
وزير المالية السعودي يرخص لأول بنكين رقميين في المملكة

وأظهرت بيانات "ساما" نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب، أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.

وأشار المركزي السعودي إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليونات ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا على مستويات أبريل الماضي، وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 95% على مستوى القطاع.

ووصلت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مايو الماضي إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.

1 ريال سعودي=0.27 دولار أمريكي

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا