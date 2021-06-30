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تقرير: لجنة لـ"أوبك+" تتوقع اختلالا في سوق النفط بعد أبريل 2022

مال وأعمال

تقرير: لجنة لـ
Reuters
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أفاد تقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل 2022.

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وأظهر التقرير أن اللجنة المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

وكشف التقرير أن اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" تتوخى الحذر حيال عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي والانتشار الواسع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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