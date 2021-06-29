"رويترز": لا توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط بعد اجتماع لجنة "أوبك+"

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" انتهى اليوم الثلاثاء بدون أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط.

وذكر مصدران للوكالة أن اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 عند 6 ملايين برميل يوميا.

يذكر أن وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، قال في وقت سابق من اليوم إن الطلب على الوقود في الهند، الذي تضرر بشدة من موجة ثانية لفيروس كورونا، سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.

وطلب الوزير مرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها تخفيف قيود الإمدادات من أجل تعاف يقوده الطلب.

المصدر: "رويترز"