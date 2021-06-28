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مصر تعلن تصنيع أول وسيلة مواصلات من نوعها في البلاد محليا (صور)

مال وأعمال

مصر تعلن تصنيع أول وسيلة مواصلات من نوعها في البلاد محليا (صور)
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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في مصر، صناعة أول أتوبيس كهربائي في البلاد بأيد مصرية، بالتعاون مع شركة "MCV",

مصر تعلن تصنيع أول وسيلة مواصلات من نوعها في البلاد محليا (صور)
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وتمخض التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv عن تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري بأيد مصرية، من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة للتطور العالمي في صناعة الأوتوبيسات.

وصرح وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، أنه تمت زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة لتصل إلى أكثر من 60%، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين، وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأوتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر، من "زجاج، إطارات، كراسى، والمواد الخام الأساسية، مثل الفيبر والصاج الخارجي لجسم الأتوبيس".

مصر تعلن تصنيع أول وسيلة مواصلات من نوعها في البلاد محليا (صور)

وأوضحت الوزارة أن الأتوبيس الكهربائى يستطيع العمل المتواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كيلومتر إلى 350 كيلومترا، حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة، والسرعة القصوى له 70 كيلومتر/ ساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعدا.

المصدر: الوطن

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