بنسبة 66 في المئة .. رفع أسعار السكر والرز في سوريا

رفعت الحكومة السورية أسعار مادتي السكر والرز (المدعومتين) بنسبة تفوق 66 في المئة، وذلك بعد فترة من التأخر في التوزيع.

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وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة. (وسطي الأجور يقدر بنحو 50 ألف ليرة)

وأضافت الوزارة أن الدورة القادمة لتوزيع المادتين عبر البطاقة الالكترونية ستبدأ يوم الأحد 4/7/2021 دون تعديل للكميات المخصصة للعائلة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر مبيع كيلو السكر والرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين جاء حسب قرار اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة.

وكان توزيع المادتين (الذي يتم عبر البطاقة الإلكترونية) عانى اختناقات خلال الأشهر الأخيرة، إذ أن توزيع المادتين اتسم بتأخير شديد، حتى أن كثيرا من العائلات لم تتلق رسالة استلام لأكثر من 3 أشهر.

وكان رفع سعر المواد التي تباع بأسعار "مدعومة" متوقعا على نطاق واسع في البلاد، خاصة بعد البطء في توزيعها، يترافق ذلك مع وضع "آلية جديدة" لتوزيع الخبز، قد تؤدي أيضا إلى تقليص الحصص اليومية.

وقبل عشرة أيام رفعت الحكومة السورية أسعار الدواء بنسب وصلت إلى 50 في المئة للمستهلك.

المصدر: RT