بعد ضجة وانتقادات واسعة .. الحكومة السورية تجمد قرار "أشباه الألبان"

أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية تجميد قرار أصدرته قبل أيام متعلق بـ"أشباه الأجبان والألبان"، وذلك بعد جدل وانتقادات واسعة في البلاد.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قرارا اليوم يقضي "بتجميد العمل بالقرار رقم 1293 تاريخ 11 مايو 2021 المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة".

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء تجميد القرار يأتي بهدف "التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة".

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وكان القرار الذي جمدته الوزارة أثار ضجة كبيرة وانتقادات حادة في البلاد، وعلق سوريون بشكل خاص على كلمة "أشباه" التي وردت في القرار لوصف نوع من المنتجات التي قالت إنها تنوي تنظيمها، وتركزت الانتقادات حول أن القرار موجه "لأشباه المواطنين" في إشارة إلى حالة عدم قدرة شرائح واسعة على شراء الحليب أو منتجاته بعدما تضاعفت أسعاره شأن السلع الأخرى، بينما بقيت الأجور شبه ثابتة.

المصدر: RT