انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إذ اكتسب انتعاش سوق العمل من جائحة كورونا زخما مع إعادة فتح الاقتصاد.

إلا أن قلة العاملين الراغبين في العودة للعمل قد تعرقل نمو الوظائف بشكل أسرع في الأجل القريب.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض بواقع 7000 طلب إلى مستوى 411 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 يونيو 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 380 ألف طلب في أحدث أسبوع. وهبطت الطلبات من رقم قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020. ومع ذلك ما زال عدد الطلبات أعلى كثيرا من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجما مع سوق عمل تتمتع بالمتانة.

من ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول بفضل التحفيز المالي الكبير.

وقالت الحكومة في تقديرها، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.4% في الربع السابق. وشهد الاقتصاد نموا 4.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا الربع (الربع الثاني 2021) عشرة في المئة تقريبا.

المصدر: "رويترز"