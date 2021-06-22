مصر تستعد لتنفيذ مشروع عسكري بتعاون أمريكي
Reuters
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وقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مع شركة "AM GENERAL" الأمريكية، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إنتاج شاسيهات عربات "هامر" المدرعة.
وأوضحت وزارة الإنتاج الحربي المصرية أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بهدف التعاون المشترك في تنفيذ مشروع إنتاج شاسيهات العربات العسكرية "هامر" (HUMVEE).
وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات.
المصدر: RT