28 مليار دولار الآن.. دبي تستهدف مضاعفة قطاع اقتصاد حيوي في عامين

كشف نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن هدف طموح وضعته إمارة دبي فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وكشف عن حجم هذا الاقتصاد في الإمارة الآن.

وقال في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، إن حجم الاقتصاد الرقمي في دبي يتجاوز في الوقت الراهن 100 مليار درهم إماراتي (حوالي 28 مليار دولار)، مشددا على أن دبي تستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين.

وحث الشيخ محمد بن راشد جميع دوائر دبي للعمل لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالميا.

بدأنا رحلتنا الرقمية قبل ٢٠ عام .. حجم اقتصادنا الرقمي يتجاوز ١٠٠ مليار درهم ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين .. توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 22, 2021

وأشار إلى أنه تم اليوم إصدار قانون بإنشاء هيئة دبي الرقمية، وسيتم إلحاق هيئات حكومة مثل حكومة دبي الذكية بهذه الهيئة الجديدة. وأضاف أن وظيفة هيئة دبي الرقمية هي رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي.

أصدرنا اليوم قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني .. ومديرها الجديد حمد المنصوري أحد أعضاء فريقي..الهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي pic.twitter.com/0RqU8EQ1PG — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 22, 2021

ووفقا لمقطع فيديو مرفق بالتغريدة فإن الهيئة التي تم استحداثها هي الأولى من نوعها في العالم، وتهدف لتحسين جودة حياة سكان دبي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT