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عملة "البيتكوين" تواصل تسجيل الخسائر وتقترب من كسر حاجز نفسي جديد

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات تداول أن عملة "البيتكوين" هبطت، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 11% إلى مستوى 31 ألف دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

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عملة
عملة "البيتكوين" تواصل النزيف

في Binance، وهي أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، انخفضت عملة "البيتكوين" بحلول الساعة 00:54 بتوقيت موسكو بنسبة 11.25% إلى 31593 دولار.

ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، فقد تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 11.15% إلى 31627 دولار.

وفيما يلي منحى تداول عملة "البيتكوين" في نحو عام:

عملة
Reuters coindesk

المصدر: نوفوستي

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