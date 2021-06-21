رئيسة المركزي الروسي تتحدث عن أخطر استراتيجية للادخار

قدمت رئيسة المركزي الروسي ألفيرا نابيؤلينا، خلال مقابلة تلفزيونية، نصائح في مجال ادخار الأموال، كذلك تحدثت عن أخطر استراتيجية للادخار.

وقالت المسؤولة الروسية، إن أخطر استراتيجية للادخار هي الاستثمار في العملات الرقمية بسبب سعرها المتقلب، حين يمكن للمستثمر أن يتكبد خسائر فادحة.

وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، قدمت نابيؤلينا نصيحة للادخار، وقالت: "في البداية يجب أن ندرك أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف، وأن ندرك أن الزيادة مؤقتة، ومن ناحية أخرى أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة وكذلك زيادة أسعار الفائدة على الوادئع (المصرفية)، الودائع تعد من أفضل استراتيجيات الادخار".

وأشارت إلى أن الكثيرين اتجهوا إلى سوق الأسهم، حيث تكون الربحية أعلى، لكن المخاطر أعلى أيضا، لذلك يجب على المستثمرين دراسة الوضع في سوق الأسهم بشكل جيد.

المصدر: نوفوستي