الأردن.. الكشف عن السلع الأساسية الممنوع تصديرها

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، مها علي، قرارا يقضي بـ"منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع الأساسية".

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ومجموعة السلع الأساسية التي تم منع تصديرها هي الآتية:

- الأرز.

- السكر

- البقوليات الجافة

- الاعلاف

- القمح

- الحنطة

- الذرة الصفراء العلفية

- الزيوت النباتية: زيت الذرة، وزيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا) فقط، واستثناء الزيوت التالفة.

- السمنة بكافة أنواعها

- مركزات الاعلاف".

المصدر: وكالة عمون