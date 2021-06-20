الأردن.. الكشف عن السلع الأساسية الممنوع تصديرها
Reuters MUHAMMAD HAMED
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أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، مها علي، قرارا يقضي بـ"منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع الأساسية".
ومجموعة السلع الأساسية التي تم منع تصديرها هي الآتية:
- الأرز.
- السكر
- البقوليات الجافة
- الاعلاف
- القمح
- الحنطة
- الذرة الصفراء العلفية
- الزيوت النباتية: زيت الذرة، وزيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا) فقط، واستثناء الزيوت التالفة.
- السمنة بكافة أنواعها
- مركزات الاعلاف".
المصدر: وكالة عمون