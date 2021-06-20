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الأردن.. الكشف عن السلع الأساسية الممنوع تصديرها

مال وأعمال

الأردن.. الكشف عن السلع الأساسية الممنوع تصديرها
Reuters MUHAMMAD HAMED
سوق في العاصمة الأردنية عمان
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أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، مها علي، قرارا يقضي بـ"منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع الأساسية".

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 ومجموعة السلع الأساسية التي تم منع تصديرها هي الآتية:

- الأرز.

- السكر

- البقوليات الجافة

- الاعلاف

- القمح

- الحنطة 

- الذرة الصفراء العلفية

- الزيوت النباتية: زيت الذرة، وزيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا) فقط، واستثناء الزيوت التالفة.

- السمنة بكافة أنواعها

- مركزات الاعلاف".

المصدر: وكالة عمون

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