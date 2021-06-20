الكويت.. بيانات تحصي نسبة المواطنين ضمن القوى العاملة في البلاد

كشفت بيانات إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت أن 28.5 في المئة من مواطني البلاد ضمن قوة العمل بواقع 416.76 ألف مواطن ومواطنة من أصل 1.459 مليون كويتي وكويتية.

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وكشفت الأرقام الرسمية أن نحو 44 في المئة من سكان الكويت ضمن قوة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاعين بنهاية ديسمبر 2020، نحو 2.07 مليون مواطن ومقيم، من أصل 4.67 مليون نسمة في البلاد.

ووفقا للبيانات، فإن 23 في المئة من القوى العاملة بالكويت تعمل في القطاع الحكومي بواقع 470 ألف مواطن ومقيم، بينما يعمل 1.599 مليون مواطن ومقيم في القطاع الخاص، بما نسبته 77 في المئة من إجمالي العاملين في البلاد.

وتشير الأرقام إلى أن هناك 416.76 ألف مواطن يشكلون 20 في المئة من جملة المشتغلين بالبلاد، ويأتون في المرتبة الثالثة بعد الهنود (25 في المئة) والمصريين (24 في المئة).

ومن بين إجمالي الكويتيين في سوق العمل، هناك 354.229 ألف يعملون في الحكومة، وهو ما يعني أن 85 في المئة من المواطنين والمواطنات يعملون في الحكومة، وأن النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة وتعادل 62531 مواطناً يعملون في قطاعات أخرى.

وقياسا إلى عدد السكان من المواطنين، يتضح أن 28.5 في المئة من المواطنين ضمن قوة العمل بواقع 416.76 ألف مواطن ومواطنة من أصل 1.459 مليون كويتي وكويتية.

المصدر: "الراي" الكويتية