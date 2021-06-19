دول غرب إفريقيا تتبنى خطة جديدة لإصدار عملة موحدة في 2027

تبنت مجموعة "إيكواس" التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا خارطة طريق جديدة، لطرح عملة موحدة عام 2027 بعد أن أدت جائحة كورونا إلى إحباط خططها السابقة.

وقال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في مؤتمر صحفي بعد قمة لزعماء الدول الأعضاء في غانا يوم السبت، إن رؤساء "إيكواس" وافقوا على خارطة الطريق الجديدة.

وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

وقال برو "بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021".

وأضاف "لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022 و2026"، مشيرا إلى أنه سيتم في العام 2027 إطلاق "الإيكو" في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

المصدر: رويترز