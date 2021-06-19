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بوتين يعلن حظر تصدير الخشب الخام من روسيا

مال وأعمال

بوتين يعلن حظر تصدير الخشب الخام من روسيا
Sputnik Ilya Naymushin
نقل شحنة من الخشب غير المعالج في سيبيريا
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عن حظر تصدير الخشب غير المعالج إلى خارج البلاد اعتبارا من الـ1 من يناير المقبل.

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وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة لمؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، قال بوتين: "اعتبارا من اليوم الأول من يناير المقبل، سيكون تصدير الخشب غير المعالج أو المعالج بطريقة أولية محظورا".

وذكر أن جميع القرارات الضرورية بهذا الشأن يجب أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وتزويد الجمارك بوسائل مراقبة متطورة، مشيرا إلى عدم جواز أي إبطاء في تنفيذ هذا الإجراء.

المصدر: "تاس"

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