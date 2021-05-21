الحكومة الروسية تفرض رسوما على بعض صادرات الخشب

قال المكتب الصحفي للحكومة الروسية، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم يفرض رسوما بنسبة 10 ٪ على تصدير أنواع معينة من الأخشاب، اعتبارا من 1 يوليو.

وأضاف المكتب، في بيانه اليوم: "اعتبارا من 1 يوليو، ستفرض روسيا رسوما جديدة على تصدير الأخشاب بمستوى رطوبة يتجاوز 22٪. وبالنسبة لخشب الصنوبريات والبلوط، سيكون معدل الرسوم 10٪ ، ولكن ليس أقل من 13 يورو و 15 يورو لكل متر مكعب من هذا الخشب على التوالي. في السابق، لم يتم فرض أي رسوم على هذه الفئات من الخشب الخام. وستبلغ رسوم التصدير على خشب الزان وخشب المران (Fraxinus) أيضا 10٪، ولكن ليس أقل من 50 يورو لكل متر مكعب. في السابق كانت الرسوم 10 يورو و 12 يورو لكل متر مكعب، على التوالي".

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الرسوم ستبقى سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي، وهي تهدف للحد من تصدير الأخشاب غير المعالجة والمعالجة بشكل فظ وتلك المحددة كنشارة خشب. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء لدفع البزنس إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

المصدر: تاس