روسيا.. توقعات بوصول الصادرات الزراعية إلى 30 مليار دولار في 2021

أفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي فكتوريا أبرامشينكو، بأن زخم نمو الصادرات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية سيستمر وقد يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2021.

وقالت المسؤولة الروسية، إن المهمة الرئيسية هي توفير المواد الغذائية للسوق المحلية بشكل كامل وبعد ذلك الانتقال نحو أسواق التصدير، وأضافت أن روسيا لديها فرصة لزيادة جغرافية أسواقها، وخاصة إلى السوق الآسيوية.

وأشارت إلى أن اتجاهات تطوير مجمع الصناعات الزراعية، التي ناقشناها في استراتيجية التنمية للبلاد حتى عام 2030، ستسمح بجذب ما لا يقل عن 950 مليار روبل (حوالي 13 مليار دولار) من الاستثمارات الإضافية لهذا القطاع ما سيخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل.

(الدولار = 72.6 روبل روسي)

المصدر: تاس