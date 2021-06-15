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الحكومة السورية توافق على استيراد 500 حافلة للنقل الداخلي

مال وأعمال

الحكومة السورية توافق على استيراد 500 حافلة للنقل الداخلي
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وافق مجلس الوزراء السوري على استيراد 500 حافلة نقل داخلي على أن يتم توريدها خلال الأشهر الستة القادمة.

وقالت رئاسة الوزراء السورية إن المجلس وافق في جلسته الأسبوعية اليوم على "عقد بالتراضي لاستكمال إجراءات استيراد 500 باص للنقل الداخلي".

وأشارت إلى أن توريد تلك الحافلات سيتم على مدى 6 أشهر، وعلى 3 دفعات.

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وتعاني سوريا أزمة في النقل الداخلي ناجمة عن قلة المركبات المخصصة لذلك، إضافة إلى خروج عدد من تلك الحافلات من الخدمة بتأثير أزمة المحروقات وعدم توافر كميات كافية من المازوت أو البنزين.

وكانت الصين قدمت 100 حافلة "هدية" لسوريا عام 2019.

 

المصدر: RT

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