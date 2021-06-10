ناقلات نفط إيرانية تصل الجمعة إلى سوريا

من المقرر أن تصل 3 ناقلات نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري على متنها نحو مليون و700 ألف برميل من النفط الخام.

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وقال موقع "تانكر تراكرز" المتخصص بتتبع الناقلات إن أول ناقلتين ستصلان إلى المدينة الساحلية التي تتبع محافظة طرطوس، يوم غد الجمعة وأن على متنهما مليون و400 ألف برميل.

وأضاف الموقع أن الناقلة الثالثة ستعبر قناة السويس في مصر لاحقا.

In roughly 24 hours from now, the first two out of three tankers shall arrive in Baniyas, Syria with ~1.4 million barrels of Iranian crude oil. Another ~300K barrels are in the Suez. Tankers have been instructed to wait for proof of payment first before completing delivery. #OOTT — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 10, 2021

يذكر أن ثلاث ناقلات وصلت في إبريل الماضي إلى البلاد التي تعاني أزمة حادة في توافر المشتقات النفطية، وكانت الحكومة السورية استبقت ذلك بوعود أن "انفراج ملموس" في الأزمة.



المصدر: RT