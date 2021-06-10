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ناقلات نفط إيرانية تصل الجمعة إلى سوريا

مال وأعمال

ناقلات نفط إيرانية تصل الجمعة إلى سوريا
ناقلة إيرانية في ميناء بانياس ـ أرشيف
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من المقرر أن تصل 3 ناقلات نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري على متنها نحو مليون و700 ألف برميل من النفط الخام.

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وقال موقع "تانكر تراكرز" المتخصص بتتبع الناقلات إن أول ناقلتين ستصلان إلى المدينة الساحلية التي تتبع محافظة طرطوس، يوم غد الجمعة وأن على متنهما مليون و400 ألف برميل.

وأضاف الموقع أن الناقلة الثالثة ستعبر قناة السويس في مصر لاحقا.

يذكر أن ثلاث ناقلات وصلت في إبريل الماضي إلى البلاد التي تعاني أزمة حادة في توافر المشتقات النفطية، وكانت الحكومة السورية استبقت ذلك بوعود أن "انفراج ملموس" في الأزمة.

المصدر: RT

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