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سوريا.. وصول 3 ناقلات نفط خام إلى بانياس

مال وأعمال

سوريا.. وصول 3 ناقلات نفط خام إلى بانياس
RT مصفاة بانياس ـ طرطوس
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وصلت 3 ناقلات تحمل النفط الخام إلى ميناء بانياس على الساحل السوري اليوم، وسط أنباء عن انفراج ملموس في واقع شح المحروقات في البلاد.

ونقلت صحيفة "البعث" السورية عن مصادر مطلعة أن الناقلات متفاوتة الحمولة، وأن "الكميات الواصلة ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول والغاز لقرابة شهرين مع توقع استمرار توارد الناقلات".

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وكانت ناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام وصلت إلى ميناء بانياس في الـ7 من الشهر الجاري، شكلت بداية انفراج في أزمة خانقة تشهدها البلاد إثر نقص المشتقات النفطية، إذ أعلنت مصفاة بانياس لتكرير النفط عودتها إلى العمل مجددا.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس أن وضع المشتقات النفطية في البلاد سيعود إلى الاستقرار يوم الثلاثاء القادم.

المصدر: صحيفة "البعث" + RT

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