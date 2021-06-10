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ابتداء من اليوم.. روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول منها دولتان عربيتان

مال وأعمال

ابتداء من اليوم.. روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول منها دولتان عربيتان
Sputnik
صورة تعبيرية
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تستأنف روسيا اعتبارا من اليوم الخميس، رحلات الطيران مع 8 دول، منها دولتان عربيتان هما لبنان والمغرب، وذلك بعد تعليقها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وابتداء من 10 يونيو 2021 سيتم استئناف رحلات الطيران المنتظم مع النمسا وهنغاريا (المجر) ولبنان ولوكسمبورغ وموريشيوس والمغرب وكرواتيا، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض مع ألبانيا.

وسمحت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلتين في الأسبوع على المسارات: موسكو - فيينا، وموسكو - بودابست، وموسكو - بورت لويس، وموسكو - الرباط، وموسكو - زغرب.

فيما سيتم استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلة واحدة على المسارين: موسكو - بيروت، وموسكو - لوكسمبورغ. كذلك سيتم استئناف رحلات الطيران العارض بمعدل رحلة واحدة على المسار موسكو - تيرانا.

وبالإضافة لإستئناف رحلات الطيران مع الوجهات الثماني المذكورة، سمحت السلطات الروسية بزيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان بواقع رحلتين أسبوعيا، ومع أذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان بواقع رحلة أسبوعيا. كذلك تقرر زيادة عدد الرحلات مع مصر وصربيا إلى 7 رحلات في الأسبوع.

المصدر: نوفوستي

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