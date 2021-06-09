وزير المالية المصري: انضمام مصر لمؤشر "فاينانشال تايمز راسل" خطوة مهمة للأسواق الناشئة

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن انضمام بلاده لمؤشر السندات الجديد "فاينانشال تايمز راسل" الذي يتتبع سندات العملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يعد خطوة مهمة.

وأفاد محمد معيط بأن ذلك يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالا لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

ولفت إلى أنه يتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة في سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض كلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.

وأضاف: "نمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية".

من جهته، صرح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بأن هناك تواصلا دائما مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين وتخفيض تكلفته.

وأضاف أن مؤشر السندات الجديد "فاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة" يحتوي حاليا على السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر بـ80 إصدارا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.

كما أشارت نيفين منصور مستشارة نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إلى أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر "جي. بي. مورغان" للسندات الحكومية ومؤشر السندات الخضراء من حوالي شهرين إضافة إلى الانضمام لـ"مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة"، يؤكد وضع مصر علي الخريطة العالمية للمؤشرات ويرفع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق الحكومية المصرية.

وأوضحت أن "مؤشر فاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة" هو الاسم التجاري لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسي الدولية المحدودة، وشركة "فرانك راسل" التي تشتهر بمؤشرها "فوتسي 100"، ومؤشر "راسل 2000"، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات الأخرى.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية