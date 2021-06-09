البنك الدولي يعطي تقييما لآفاق الاقتصاد الروسي

أعطى البنك الدولي تقييما لآفاق أداء الاقتصاد الروسي في العامين الجاري والقادم، وذلك بعد تعرضه مثل غيره من الاقتصادات لضربة في العام الماضي بسبب كورونا وهبوط أسعار النفط.

ويتوقع البنك الدولي، في تقرير يونيو الجاري الصادر أمس، نمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري والقادم. ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3.2% مدفوعا بزيادة الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبذلك حسن البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام 2021، وفي السابق توقع البنك نمو الاقتصادي الروسي هذا العام بنسبة 2.9%.

وفيما يتعلق بالعام القادم، قال البنك، إن التعافي الاقتصادي في 2020 سيستمر وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% أيضا، في ظل تراجع تداعيات جائحة كورونا، واستقرار أسعار السلع الأساسية.

ومن العوامل التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، أشار خبراء البنك الدولي إلى التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك العقوبات الأمريكية الجديدة، فضلا عن قيام البنك المركزي الروسي بزيادة سعر الفائدة السنوي من مستوياته الحالية التي تقبع عند مستويات تاريخية متدنية.

أما فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، فقد توقع خبراء البنك الدولي انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العالم بنسبة 5.6%، والذي يعد مستوى قياسي في 80 عاما.

بالنسبة للعام 2022، يتوقع خبراء البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3%، فيما كانت توقعات سابقة تشير إلى نمو بنسبة 3.8%.

المصدر: نوفوستي