قفزة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

ذكرت إدارة الجمارك العامة الصينية أن التجارة بين روسيا والصين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام زادت على أساس سنوي بنسبة 23.6٪، لتصل إلى 50.65 مليار دولار.

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ودلت البيانات على أن الصادرات إلى روسيا في الفترة من يناير إلى مايو زادت بنسبة 35.3٪ وبلغت حوالي 22.921 مليار دولار، فيما زادت واردات السلع والخدمات الروسية بنسبة 15.4٪ خلال خمسة أشهر لتصل إلى 27.735 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو وحده 10.449 مليار دولار.

وكان التبادل التجاري بين روسيا والصين قد انخفض في نهاية عام 2020، على أساس سنوي بنسبة 2.9٪ وبلغ 107.76 مليار دولار. ووضعت السلطات الروسية والصينية في وقت سابق، هدفا يتمثل في تحقيق حجم تبادل تجاري سنوي قدره 200 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين كان صرح خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في 4 يونيو، في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأن روسيا والصين تمكنتا في عام 2020 من الحفاظ على التجارة عند مستوى 100 مليار دولار، على الرغم من الوباء، وقد يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

وفي نهاية شهر يناير من هذا العام، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، أن سلطات بلاده ستكثف في عام 2021 التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا للمساعدة في تحقيق الهدف المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 200 ميليار دولار، مؤكدا اهتمام الصين بتوسيع الاتصالات الاقتصادية مع الاتحاد الروسي على المستويين المركزي والأقاليمي.

المصدر: تاس