نائب رئيس الوزراء الروسي: الاقتصاد الوطني يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، بأن الاقتصاد الروسي يتعافى أسرع من المتوقع، بعد أن تراجع جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وجاء تصريح بيلوسوف في جلسة حوار عقدت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يختتم أعماله اليوم السبت.

وقال بيلوسوف إن تعافي الاقتصاد الروسي الآن يسبق التوقعات بنحو شهرين. وأشار إلى أن الحكومة الروسية انفقت ما مجموعه 4 تريليونات روبل (حوالي 55 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الوطني أثناء الجائحة.

وأضاف، أن الدين العام الخارجي لروسيا يبلغ الآن حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أو ما يعادل 80 مليار دولار. ويعد مستوى الدين هذا ضئيلا بحسب بيلوسوف.

وبلغت حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام عقودا بأكثر من 3.8 تريليون روبل (حوالي 52 مليار دولار)، فيما وصل عدد المشاركين إلى 13 ألف شخص من 140 دولة.

المصدر: تاس