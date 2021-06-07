السودان يتوقع استلام 48 ألف طن من معونة القمح الأمريكية

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أنه من المقرر أن يتلقى السودان الثلاثاء دفعة أولى بـ48 ألف طن من معونة قمح مقدمة من الولايات المتحدة مجملها 300 ألف طن.

وقال مسؤولون سودانيون، إن "القمح سيضاف إلى 400 ألف طن جرى بالفعل حصادها محليا و300 ألف طن أخرى متوقعة من منتجين سودانيين".

وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة ستقدم للسودان 300 ألف طن من القمح هذا العام، وتزيد إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024".

جدير بالذكر أن واشنطن أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاما من إدراج اسم السودان تحتها، حيث قيدت هذه العقوبات الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمتها من مساعدات مالية ضرورية، وأعاقت المعاملات بالعملة الصعبة (الدولار) للشركات السودانية، وجعلت استيراد بعض السلع أمرا معقدا.

المصدر: "رويترز"