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السلطات السودانية تحتجز شحنة دقيق قادمة من مصر

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السلطات السودانية تحتجز شحنة دقيق قادمة من مصر
Reuters Goran Tomasevic
صورة من الأرشيف
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أكدت السلطات السودانية احتجاز شحنة من طحين القمح قادمة من مصر وسحب عينات منها للتأكد من عدم وجود ملوثات، وأنه لن يسمح بالتصرف بالشحنة إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وذكر المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عوض سكراب في بيان له، اليوم الخميس، أن "شحنة دقيق القمح القادمة من مصر تمت إجراءاتها بواسطة الجمارك بما يعرف بفحص الموقع (أورنيك 10) واستنادا إلى ذلك تم حجزها بالمخازن والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية".

وأضاف البيان: "سحبت عينات بواسطة الهيئة بغرض إجراء التحاليل وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح شاملة الملوثات وكل الاختبارات المتعلقة بالصحة والسلامة بما في ذلك الفطريات، ولن يسمح بالتصرف فيها إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات والتأكد من خلوها من أي ملوثات ومطابقتها للمواصفات".

ونفت الهيئة السودانية صحة التقارير الإعلامية حول دخول شحنة دقيق القمح هدية من مصر بلا أي إجراءات فنية.

وطمأن سكراب المستهلكين أن "الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تعمل وفق منظومة عمل دقيقة ومرجعيات فنية وأنها ستظل عيناً ساهرة وأمينة على حماية الشعب والاقتصاد الوطني".

المصدر: RT

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