بوتين: روسيا لا تسعى للاستغناء عن الدولار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى للاستغناء عن الدولار، لكنها مضطرة لفعل ذلك في بعض الحالات لأن واشنطن تستخدم عملتها الوطنية في فرض العقوبات.

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وقال بوتين خلال حديث لرؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن لا نحاول التخلص من الدولار، الأمر ليس كذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها الوطنية في مختلف العقوبات، وفي العديد من المجالات، وفي ظل ذلك تضطر روسيا للانتقال إلى عملات آخرى في التسويات (التجارية) مع دول العالم.

ووفقا للرئيس الروسي فإن شركات النفط لا تريد التخلي عن الدولار في التسويات التجارية، لكن إذا اضطرت فستجد طريقة للاستغناء عن الدولار في حساباتها، وقال: "ستكون هذه ضربة خطيرة للغاية للدولار كعملة احتياطية للعالم".

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأمريكية بالذهب وعملات آخرى.

المصدر: نوفوستي