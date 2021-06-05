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وزير المالية الروسي يعلق على قرار "موديز" الحفاظ على تصنيف روسيا الائتماني

مال وأعمال

وزير المالية الروسي يعلق على قرار
Sputnik
صورة تعبيرية
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علق وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على قرار وكالة "موديز" الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي لروسيا عند مستواه الحالي.

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وكالة
وكالة "موديز" تبقي التصنيف الائتماني لروسيا عند درجة Baa3

وأشاد الوزير بقرار وكالة "موديز"، وقال إن "إجماع الثلاثة الكبار (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز) على الإبقاء على تصنيف روسيا الائتماني يعد شهادة بأن روسيا نجحت في تجاوز تداعيات جائحة كورونا".

وقررت وكالة "موديز" أمس الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي لروسيا عند مستواه الحالي عند Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الروسي. وجاء ذلك بحسب بيان نشرته وكالة التصنيف الائتماني مساء أمس الجمعة.

المصدر: تاس

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