روسيا تعلن عن قرض لسوريا لتمويل شراء الحبوب

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا قدمت قرضا لسوريا لتمكينها من تمويل شراء الأغذية والحبوب.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد هذا الأسبوع.

وأشار بوريسوف إلى أن موسكو ودمشق تسعيان للتحول إلى إمداد الجانب السوري بالحبوب على أسس تجارية، وقال: "الوضع صعب هناك (في سوريا).. منحناهم قرضا، وهم ينفقون جزءا منه على شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سترسل روسيا شحنات إنسانية من الحبوب إلى سوريا هذا العام، قال بوريسوف: إن دعينا لذلك، سنرسل مثل هذه الشحنات.

وكانت السفارة الروسية في سوريا قد أعلنت في مايو الماضي أن روسيا تعتزم تزويد سوريا بما يصل إلى مليون طن من القمح خلال 2021.

المصدر: تاس