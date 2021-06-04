وزير سوري: يتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى بلاده حتى نهاية العام

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

وردا على سؤال حول إمدادات القمح من روسيا إلى سوريا في 2021، قال الوزير السوري لوكالة "نوفوستي" خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "مليون طن، سيكون هناك عدة شحنات".

وفي نهاية الشهر الماضي، ذكر السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر إيفيموف أن روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ مارس الماضي.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وجاهيا، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

المصدر: نوفوستي