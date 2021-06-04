مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي: نعمل على تحويل جزء من ديون تونس إلى مشاريع تنموية

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، بمقر سفارة تونس في بروكسل، على موكب تنصيب مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور أعضاء المجموعة يتقدمهم رئيسها فابيو ماسيمو كاستالدو.

وأعرب سعيد عن تمسك تونس بشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ودعا إلى وضع مقاربة جديدة للعلاقات التونسية الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والاقتصادية في ضفتي المتوسط خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما منها النهوض بالاستثمار وتشغيل الشباب والتكنولوجيات الجديدة.

ومن جهته، أعرب رئيس مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي عن الدعم التام لتونس، الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، واقترح تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتربية والتنمية المستدامة.

وأفاد أعضاء المجموعة بأنهم سيدرجون مسألة رسملة جزء من ديون تونس تجاه دول أوروبية في مشاريع تنموية ضمن برنامج عملهم خلال الفترة النيابية الحالية. وأكدوا استعدادهم لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.

المصدر: "نسما"