مسؤول تركي: غياب السياح الروس يكلفنا أكثر من ملياري دولار

حذر مسؤول تركي من أن الحظر المفروض من قبل روسيا على الملاحة الجوية مع بلده على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد فيه يلحق ضربة موجعة للغاية بقطاع السياحة في تركيا.

وأعلن رئيس مجلس الممثلين الإقليميين لاتحاد الشركات السياحية التركية (TÜRSAB)، فريد تورغوت، حسب صحيفة "ديلي صباح"، أن الخسائر التي تكبدها الجانب التركي جراء غياب السياح الروس في منتجعاته، لاسيما خلال فترة سريان قرار حظر الرحلات (15 أبريل-21 يونيو)، تقدر بأكثر من ملياري دولار.

وأشار المسؤول إلى أن المواطن الروسي ليس مقتنعا بأن هذا الحظر سيرفع في 21 يونيو القادم، ما قد يدفعه إلى التراجع عن خطط زيارة تركيا أو إرجائها.

بدوره، شدد رئيس اتحاد الشركات السياحية والفنادق في جنوب بحر إيجه (GETOB)، بولنت بلبل أوغلو، للصحيفة على ضرورة الحفاظ على الأمل في استئناف رحلات الطيران مع روسيا حتى يوليو القادم، وأكد أن الأولوية تكمن في إتمام حملة التطعيم، موضحا أن الدول التي ستحقق نجاحا في هذا المجال ستحصل على ميزات رئيسية من ناحية السياحة.

المصدر: "نوفوستي"