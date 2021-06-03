نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن سعر برميل النفط بـ200 دولار

تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تداعيات وقف الاستثمار في مشاريع النفط الجديدة، كما اقترحت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق.

وقال نوفاك، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا تم التوقف عن الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة، كما تقترح وكالة الطاقة الدولية فقد ترتفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن على المستثمرين عدم تمويل مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة إذا أراد العالم الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

المصدر: نوفوستي