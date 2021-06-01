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قفزة في ثروة أغنى أغنياء روسيا

مال وأعمال

قفزة في ثروة أغنى أغنياء روسيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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زادت ثروة أغنى أغنياء روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بواقع 5.762 مليار دولار، وفقا لما أظهره مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" (BBI).

وقالت "بلومبرغ" إن ثروة رجل الأعمال الروسي، أليكسي مورداشوف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيفرستال" سجلت أكبر نمو في أول خمسة أشهر من العام 2021، حيث صعدت بواقع 5.73 مليار دولار إلى 28.8 مليار دولار.

يليه في المرتبة الثانية من حيث النمو خلال هذه الأشهر الخمسة، فلاديمير ليسين، المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة شركة "NLMK"، وزادت ثروته بواقع 5.43 مليار دولار إلى 29.3 مليار دولار.

ويحتسب المؤشر قيمة ثروة أغنى أغنياء العالم بناء على سعر أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا، ويضم المؤشر 500 شخصية، من ضمنها 24 شخصية من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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