بوتين يدشن مصنعا لإنتاج سيارات "آوروس" الروسية الفاخرة

أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر جسر تلفزيوني، اليوم الاثنين، في جمهورية تتارستان الروسية الإنتاج التسلسلي للسيارات الروسية الفاخرة من ماركة "آوروس سينات".

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ومن المقرر أن يتم تسليم السيارات الأولى من "آوروس سينات" في يونيو 2021، ويبدأ سعر السيارة الواحدة من 18 مليون روبل (حوالي 245 ألف دولار).

وخلال مراسم التدشين تم الإعلان عن مشاريع مستقبلية لإنتاج سيارات "آوروس" حيث تم البدء في تصميم نسخة جديدة محدثة من "آوروس سينات" من المخطط أن تكون جاهزة في 2024.

وفي العام المقبل 2022 سيتم إطلاق إنتاج سيارة دفع رباعي من هذه الماركة "آوروس كوميندانت".

ويتم بيع سيارة "آوروس سينات" الآن في موسكو فقط، لكن من المخطط افتتاح مراكز بيع في مدن سوتشي وقازان وإيكاترينبرغ، كما أنه من المخطط إطلاق المبيعات في الصين وأوروبا الغربية.

وسيارة "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج" (الموكب) لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستباع في الأسواق الروسية والعالمية تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كُلفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين، والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، ومن ثم تسويقها في بلدان العالم.

المصدر: نوفوستي