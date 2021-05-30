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أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تتراجع ومؤشر السعودية يرتفع

مال وأعمال

أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تتراجع ومؤشر السعودية يرتفع
Reuters AY/SAL/AS
صورة تعبيرية
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تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الأحد، تقودها بورصة أبوظبي، بينما أغلقت السعودية مرتفعة بدعم مكاسب في قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة، تحت وطأة انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 بالمئة وخسائر بلغت 8.1 بالمئة لسهم أدنوك للتوزيع.

وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.3 بالمئة، ليتخلى عن مكاسبه المبكرة، فيما كان لسهم دبي للاستثمار أكبر أثر سلبي على المؤشر، إذ تراجع 2.3 بالمئة، وخفف من وقع الخسائر ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة إثر انخفاض في أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة، كما هبط سهم البنك التجاري القطري اثنين بالمئة.

لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه السائد في الخليج بصعوده 0.3 بالمئة عند الإغلاق، مواصلا المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفعت أسهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وشركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وسهم الاتصالات السعودية 1.5 بالمئة.

المصدر: "رويترز"

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