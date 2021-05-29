مسؤول مصري يكشف عن آخر تطورات مبادرة السيسي لإحلال السيارات

كشف المتحدث باسم المبادرة الرئاسية المصرية لإحلال السيارات بوزارة المالية، طارق عوض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف مؤسسي المبادرة بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين المصريين.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أشار طارق عوض إلى أن ذلك يأتي في إطار تلبية أكبر عدد من الرغبات، ذاكرا أن المبادرة سلمت 600 سيارة للمواطنين في شهر أبريل الماضي، وأنها في سبيلها إلى تسليم بقية دفعة السيارات لتبلغ 650 سيارة عن شهر مايو.

ولفت طارق عوض إلى أن "المبادرة توفر على الموقع الإلكتروني فريقا للدعم الفني يعمل على مدار 16 ساعة يوميا وخط ساخن (15707)، لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، إذ يجري إعلام الجهات المعنية بالمقترحات وقد يؤخذ ببعض المقترحات بالفعل ويتم العمل على تطبيقها"، موضحا أنه "منذ بداية تطبيق المبادرة في شهر يناير الماضي وحتى الآن، تقدم نحو 72 ألف مواطن بطلبات لإحلال سياراتهم ويتعامل على الموقع نحو 40 ألف مواطن انطبقت عليهم شروط المبادرة، منهم 21 ألفا في مراحل التنفيذ المختلفة لاستلام السيارات".

هذا وأعلن أن "مدد حصول المواطنين على السيارات الجديدة تتراوح ما بين أيام وأسابيع وفقا لاستعلام البنك والطاقة الإنتاجية للشركات"، مشيرا إلى "تخصيص الحكومة المصرية 2.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لهذه المبادرة".

وأضاف أن "الحكومة خصصت 7.1 مليار جنيه للمرحلة الأولى، التي تبلغ مدتها 3 سنوات، لإحلال 250 ألف سيارة ما بين أجرة وملاكي، وأن مبلغ الـ2.1 مليار جنيه يختص بالحافز الأخضر فقط، وهو يختلف من كل سيارة لأخرى، كما أعلنت المبادرة عن جداول التقسيط".

المصدر: "الوطن"