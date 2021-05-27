مصر تستورد آلاف الأطنان من السكر رغم تصريحات الاكتفاء الذاتي

قال متعاملون إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية طرحت مناقصة يوم الخميس لشراء 100 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام.

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واشترطت الشركة تقديم العروض في موعد أقصاه الخامس من يونيو.

وتطلب الشركة المملوكة للدولة وصول شحنة أولى حجمها 50 ألف طن بين الخامس والخامس عشر من يوليو، وشحنة ثانية مماثلة بين الخامس عشر والخامس والعشرين من أغسطس، حسبما ذكر المتعاملون نقلا عن وثيقة للمناقصة.

ورغم تصريحات المسؤولين المصريين أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر، وأن الفجوة ما بين إنتاج واستهلاك السكر تقلصت من ما يقارب مليون طن إلى أقل من نصف مليون طن، وأن الاكتفاء الذاتي سوف يتحقق فعليا بعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج السكر في محافظة المنيا بكامل طاقته.

المصدر: رويترز