طاقة نووية وإنتاج الهيدروجين.. روسيا تعرض على السعودية مجالات واعدة للتعاون

قدمت روسيا للسعودية اقتراحا للتعاون في مجالات واعدة جديدة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين والتعاون في مجال الطاقة النووية في دول ثالثة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة اليوم الثلاثاء، إن على روسيا والسعودية البدء في التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين.

كما عرضت روسيا على المملكة التعاون في مجال الطاقة النووية في دول ثالثة، بما في ذلك تصميم محطات الطاقة النووية (NPPs) ذات المفاعلات الصغيرة.

وقال نوفاك: "من المجالات الواعدة التعاون في مجال المفاعلات منخفضة الطاقة، هذا اتجاه جديد. نقترح العمل المشترك لتشكيل شراكة روسية سعودية لوضع اللمسات الأخيرة على تصميم محطات طاقة باستطاعة 600 ميغاواط والترويج لها في أسواق البلدان الثالثة".

وأضاف أن لدى روسيا والسعودية آفاقا للتعاون في مجال الأدوية والمعدات الطبية وبناء البنية التحتية، مشددا على أن بلاده تنتظر تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في السعودية، معربا عن استعداد روسيا لتوريد جرعات من اللقاح المضاد ضد كورونا.

كذلك أشار نوفاك إلى أن روسيا والسعودية يمكنهما زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول العام 2024 من خلال تحرير التجارة الثنائية والأفضليات التجارية.

المصدر: تاس