سوريا.. توقعات بزيادة إنتاج العسل وانخفاض أسعاره

توقع رئيس فرع سوريا لاتحاد النحالين العرب إياد دعبول، أن تشهد أسعار العسل انخفاضا بعد تحسن الإنتاج لهذا العام.

وقال دعبول لـ RT إن الإنتاج المتوقع لهذا العام قد يصل إلى 1200 طن، (ارتفاعا من نحو 700 طن العام الماضي)، وقال إن أسعار العسل قد تنخفض نتيجه ذلك.

وأشار دعبول إلى أن سوريا شهدت حتى الوقت الراهن عددا من مواسم الأزهار التي وصفها بالممتازة، كأزهار الحمضيات، وحبة البركة، والكزبرة واليانسون.

وأوضح أن وجود مساحات كبيرة من تلك المراعي، إضافة إلى العوامل المناخية، أدى إلى ارتفاع الإنتاج، وأعرب عن أمانيه بأن يشكل ذللك نهاية للسنوات العجاف التي مرت على سوريا.

وقال دعبول إن استهلاك سوريا من العسل هو 1500 طن، وأن هناك حاجة لبذل الجهود بهدف ترميم النقص في أعداد خلايا النحل.

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يذكر أن سوريا عانت تراجعا في إنتاج العسل، شأن كثير من المواد الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أضعاف مثيلاتها قبل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، إذ يقدر سعر كيلو العسل بأكثر من 20 ألف ليرة، (كان بنحو ألف ليرة قبل الأزمة)، ويقدر وسطي الرواتب والأجور في سوريا بنحو 50 ألف ليرة.

المصدر: RT

أسامة يونس