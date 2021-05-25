وكالة "فيتش" تخفض تصنيف "الإمارات ريت"

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية عن تخفيض تصنيف صندوق "الإمارات ريت" المدرج في دبي عدة درجات، بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها بأدوات جديدة.

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وخفضت "فيتش" التصنيف من "‭‭‭"B+‬‬‬ إلى "‭‭‭"،C‬‬‬ وهي آخر درجة قبل تخلف مصدر الديون عن سداد ديونه، لافتة إلى أنها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها "تراجع ملموس فيما يتعلق بالدائنين"، حيث أن "الإمارات ريت" عرض الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، والتي تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وأشارت "فيتش" إلى أنه "إذا مضت المبادلة المقترحة قدما فإنها ستعيد تصنيف الشركة وفقا لهيكل رأسمالها الجديد"، إذ أنها قدرت أنه "ينبغي على الشركة امتلاك ما يكفي من السيولة لتغطية توزيع للصكوك في يونيو حزيران بقيمة 10.2 مليون دولار في حالة صوت حملة الصكوك ضد المبادلة".

في الجهة المقابلة، رد "الإمارات ريت" في بيان له على قرار "فيتش" خفض تصنيفه الائتماني، وقال إنه "يتلقى انطباعات إيجابية حتى الآن من المؤسسات الحاملة للصكوك وإنه يعتقد أنها ستصوت لصالح العرض".

جدير بالذكر أنه عين بعض حملة الصكوك مستشارين، من بينهم شركة "روتشيلد"، لمعارضة بنود العرض والدخول في مفاوضات مع الشركة للتوصل إلى بنود أفضل.

وتعرض الشركة، التي تستقي أرباحها من الأصول العقارية التي تديرها، إصدار صكوك مضمونة جديدة بأجل استحقاق في 2024 أي بعد عامين من أجل استحقاقها الحالي، في حين أنه بالرغم من الحفاظ على معدل الفائدة الحالي للصكوك فإن توزيعات السنة الأولى ستتأخر بموجب المقترح.

المصدر: "رويترز"