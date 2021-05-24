الذهب يستقر قرب ذروة عدة أشهر

استقر الذهب اليوم الاثنين، متماسكا قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار وموجة بيع للعملات المشفرة.

وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الفورية للذهب عند 1881.40 دولار للأونصة، دون تغير يذكر، ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ يناير الماضي.

في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة لتسجل 1882.10 دولار للأونصة.

وقال المحلل المستقل روبن بهار إن "الذهب تجاوز متوسط تحركاته في 200 يوم بعد تقلبات الأسبوع الماضي إثر إجراءات الصين المتعلقة بالسلع الأولية وتفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي، مدعوما بتراجع الدولار وعائدات السندات وشكوك بشأن التضخم".

المصدر: رويترز